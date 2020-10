Horst Mahler soll aus Haft entlassen werden

Das brandenburgische Justizministerium bestätigte gestern einen Bericht der Berliner „tageszeitung“, daß der Dissident Horst Mahler am 27. Oktober aus mehrjähriger Haft entlassen werden soll.

Horst Mahler, welcher, um der Gesinnungsjustiz der BRD zu entkommen, im April 2017 von seiner erneuten Inhaftierung in den Untergrund abgetaucht war, wurde von der ungarischen Polizei festgenommen und anschließend in die BRD abgeschoben. Mahler hatte in Ungarn Asyl beantragt, um der politischen Verfolgung in der BRD zu entgehen.

Im Jahr 2009 wurde Horst Mahler zu einer zehnjährigen Haftstrafe wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocausts verurteilt. Im Sommer 2015 wurde seine Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt, der Grund hierfür war eine schwere Krankheit, infolge deren einer seiner Unterschenkel amputiert werden musste. Ende 2016 wurde die Aussetzung auf Bewährung jedoch aufgehoben, woraufhin der nunmehr 81-Jährige abtauchte.

Es ist beschämend, wie hier ein verkrüppelter über 80-Jähriger gejagt wird, dessen einziges Verbrechen darin bestand, die falschen Fragen zu stellen, während zur gleichen Zeit Justiz und Polizei vollkommen unfähig oder unwillig zu sein scheinen, gegen Kriminelle arabische Großfamilien oder den zum Drogenbasar verkommenen Görlitzer Park in Berlin vorzugehen.

Im freisten deutschen Staat der Geschichte ist das Hinterfragen der Geschichte ein größeres Verbrechen, als das Vergiften des Volkes oder organisierte Kriminalität.