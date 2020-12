BRD importiert IS-Terroristinnen

Die Bundesregierung unter ihrer Bundesmutti Angela Merkel hat drei “deutsche” Frauen und zwölf Kinder aus einem Lager für gefangene IS-Terroristen in Nordsyrien nach Deutschland einfliegen lassen. Die 21-jährige Leonora Messing aus Sangerhausen wurde bei ihrer Ankunft am Flughafen auf Grundlage eines Haftbefehls wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit direkt festgenommen. Gegen die anderen beiden Frauen laufen nach Spiegel-Informationen Ermittlungsverfahren wegen Terrorverdachts.

Und obwohl alle drei Frauen bekennende Staatsfeinde und im IS-Terroristenmileu aktiv waren sowie gegen alle drei Terrorverfahren laufen, chartet die Bundesregierung ein Flugzeug, um IS-Anhänger nach Deutschland zu holen. Wie krank ist das denn?

Mal ganz abgesehen davon, daß diese drei Frauen und ihre zwölf Plagen sich hier nur auf Kosten des deutschen Steuerzahlers finanzieren können, importiert doch kein gesundes System freiwillig tickende Zeitbomben!