„Black Lives Matter“-Gründerin kauft Millionen-Villa

Patrisse Khancullors ist Mitbegründerin von „Black Lives Matter“ und selbsterklärte Marxistin und Sozialistin. Dies sind jedoch ein paar bröckelnde Aussagen, wenn man einmal den luxuriösen Lebensstil der 37-jährigen betrachtet. Khancullors besitzt bereits vier Häuser im Wert von 3,2 Millionen Dollar, was ihre neueste „Errungenschaft“ nicht wirklich verständlicher macht. Diese „Errungenschaft“ ist nämlich eine sanierte Luxus-Villa für 1,4 Millionen Dollar, welche obendrein noch in einem exklusiven Viertel in Los Angeles liegt. Das „Haus“ verfügt über drei Schlaf- und Badezimmer und liegt in einem Stadtteil, dessen Einwohner zu 88% weiß sind, was sehr untypisch für eine sogenannte „Black Lives Matter“-Aktivistin ist. Aktuell wird Khancullors vorgeworfen, das Sie sich am Tod von Schwarzen bereichere, was eher an einen Vorzeigekapitalismus erinnert, statt an wahrhaftigem Aktivismus. Jedoch ist eine selbsternannte „Sozialistin“, die ihr Vermögen lieber für ihre eigene Bereicherung nutzt statt für „wohltätige“ Zwecke einsetzt, eher eine Zumutung denn eine „soziale Stütze“.

Bereits Ende letzten Jahres war „Black Lives Matter“ wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten und Intransparenz in die Schlagzeilen geraten. Es ist heute unklar, wo Spenden in Millionenhöhe von Unternehmen wie Apple, Microsoft oder Amazon geblieben sind.

Unterdessen kam es noch zusätzlich in der Stadt Brooklyn Center im US-Bundesstaat Minnesota nach dem Tod eines 20-jährigen Schwarzen zu Krawallen und Plünderungen. Der Mann, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag, plünderte einige Schnapsläden und ergriff danach erneut die Flucht vor der Polizei. Die darauf folgenden Schüsse töteten den Mann und setzten dem Raubzug und den Verbrechen ein Ende.

Bis heute kommt es durch die von Khancullors gegründete „Black Lives Matter“-Bewegung zu Plünderungen und Gewalttaten im großen Umfang. Während diese Straftaten stattfinden, bereichert sich die selbsternannte „sozialistische“ und kapitalistische „Anführerin“ an dessen Taten und das scheinbar in Millionenhöhe.

Aus diesem Grund gilt auch hier die Aussage „Kapitalismus zerschlagen!“ sowie „Feind dem Bösen und dem Schein!“.