Würzburg: Kundgebung am morgigen Sonnabend!

Unter der Losung “Taten wie den Blutrausch vom 25. Juni 2021 verhindern! – Kriminelle Ausländer sofort abschieben!” gehen wir morgen in Würzburg auf die Straße!

Wann: Sonnabend, 18. September 2021, 12.45 Uhr

Wo: Würzburg, Barbarossaplatz

Völlig aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt, wollen wir das schreckliche Massacker durch Ausländerhand wieder in den Fokus heben. Während die etablierten Systemparteien das übliche Wahlkampftheater veranstalten und die Systemmedien deren Komparsen miemen, rücken wir die wirklich Themen ins Rampenlicht. So gerät der unbequeme Blutrausch von Würzburg schon wieder in Vergessenheit, denn hier offenbarte sich die wahre Fratze des BRD-Systems. Die Herrschenden werden uns nicht vor kriminellen Ausländern schützen, egal ob der Kanzler Annalena, Armin oder Olaf heißt!

Um unser Volk vor der Überfremdung und Übergriffen krimineller Ausländer zu schützen, muss die Einwanderung gestoppt und kriminell gewordene Ausländer konsequent in ihre Heimatländer abgeschoben werden!

Für’s Vaterland – Bereit!

Für’s Volk – Bereit!

Für die Heimat – Bereit!