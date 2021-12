Infostand in Berlin-Neukölln

An den Gropiuspassagen in Berlin-Neukölln führten Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” einen weiteren Informationsstand durch und suchten somit wiederholt den direkten Kontakt zur Berliner Anwohnerschaft.

Für unsere Landsleute gab es ohne “2G”-Geplänkel von unserem “Weihnachtsmann” Süßes für groß und klein und für die Kleinsten in unserem Volk kostenlose Spielsachen zum Weihnachtsfest.

Politisch engagiert wurden Flugblätter zu unseren tagespolitischen Standpunkten und Zielen an hunderte Neuköllner verteilt. Gerade die sich weiter manifestierende Corona-Diktatur, in Form der aktuellen Impfpflichtdebatte, treibt viele Landsleute um und kann mit unserem 10 Punkteprogramm bestens gelöst werden.

Es entwickelten sich, trotz des weihnachtlichen Einkaufsstress, viele positive Gespräche.

Uns wurde immer wieder wohlwollend übermittelt, dass unsere sozialen Themen wie unsere Kampagne “Hilfe für Deutsche – vom Ich zum Wir!” oder “Tierschutz verpflichtet” beim Volk ankommt.

Genau da werden wir in Zukunft weitere Aufklärungsarbeit leisten und Akzente setzen.