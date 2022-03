Aue: Umweltschutz ist Heimatschutz

Am vergangenen Sonntag waren Mitglieder im erzgebirgischen Aue am Heidelsberg im Wald spazieren. Dabei mussten leider auch weniger schöne Entdeckungen gemacht werden. So fand sich einiges an Müll, der von vorherigen Besuchern des Waldes achtlos in der Natur entsorgt wurde. Getreu dem Motto “Umweltschutz ist Heimatschutz” wurde der Müll kurzerhand eingesammelt, wobei auch die Kinder mithalfen.