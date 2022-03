Heldengedenken in Berlin/Brandenburg

Traditionell findet Mitte März immer das Heldengedenken statt, das gerade in nationalen Kreisen noch andächtig gelebt wird. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in der BRD dann zusätzlich oder besser gesagt ablösend der Volkstrauertag im November eingeführt. Mittlerweile wird gerade zum Volkstrauertag jedem und allem gedacht und der eigentliche Sinn geht mehr und mehr verloren.

Für uns Nationalrevolutionäre ist und bleibt aber das Heldengedenken im März der Tag im Jahr, in dem wir uns an jene in unserem Volk erinnern die bereit waren, alles für ihr Vaterland zu opfern, letztlich eben auch ihr Leben. Gerade in diesen Tagen, in denen wieder junge Männer in Europa aufeinander gehetzt werden und ihr Blut vergießen, sollten auch wir uns in Erinnerung bringen, dass nichts ohne Kampf in dieser Welt Bestand hat.

Tot sind nur jene, die vergessen werden!