Blumen zum Muttertag in Berlin-Neukölln

Am Vortag des Muttertag am 8. Mai waren Aktivisten unserer Bewegung „Der III. Weg“ im Berliner Bezirk Neukölln unterwegs, um 300 Rosen in verschiedenen Farben an deutsche Mütter zu übergeben.

Dazu gab es jeweils eine Infokarte, auf der einige Gedanken zu Ehren der Mutter, sowie zum Geburtenrückgang und dem drohenden Volkstod unseres Volkes niedergeschrieben waren.

Die durchweg positiv aufgenommene Blumenaktion zauberte etlichen Müttern ein Lächeln ins Gesicht.

Wertschätzung, Dankbarkeit und kostenlose Aufmerksamkeit sind im jetzigen Zeitgeist des Liberalismus Fremdbegriffe.

Ob auf dem Marktplatz Britz-Süd, dem Marktplatz und dem Center an der Wurzkyallee oder dem Wochenmarkt und der Frühlingsmeile in Rudow, es wurde alles Gute zum Muttertag gewünscht. Eine Nation ohne Mütter ist tot.