Auch in Nürnberg waren heute Aktivisten unserer Partei unterwegs, um Ehrendienst zu leisten. Der 8. Mai ist für uns nicht der Tag der Befreiung, er bedeutete auch nicht das Ende des Kampfes gegen das deutsche Volk. Auch nach der Einstellung der Kampfhandlungen und der Kapitulation der Wehrmacht kamen Millionen von Deutschen durch Siegerhand ums Leben. Aus diesem Grund leisten wir am 8. Mai Ehrendienst an den Gräbern und Denkmälern jener, die im großem Ringen ihr Leben ließen.