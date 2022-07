Landsleute wurden im südhessichen Groß-Gerau aufgeklärt

Wir Nationalrevolutionäre sind keine Schönwetter-Aktivsten. Ob es regnet, schneit oder bei großer Hitze, wir sind für unsere Landsleute und unsere Heimat aktiv. Letzte Woche wurden im südhessichen Groß-Gerau bei 38°C die verbliebenen Deutschen mit Flugblättern aufgeklärt.

Wie hinreichend bekannt ist, steigt mit der Zahl der Asylbewerber auch die Zahl der Straftaten und sexuellen Übergriffe. Gerade in und um Schwimmbädern mehren sich sexuelle Nötigungen, Vergewaltigungen und Diebstähle. Damit sich solche Szenen nicht auch hier wiederholen, gilt es, besonders für Frauen und Kinder, sich in den Bädern sowie auf dem Hin- und Rückweg an bestimmte Vorgehensweisen zu halten, um das Risiko tätlicher und sexueller Angriffe zu verringern.

Während herrschende Politiker von einer „Armlänge“ Abstand zu Asyl-Grabschern sprechen und die Gewalteskapaden fremdländischer Straftäter herunterlügen, möchte die Partei „Der III. Weg“ ein klein wenig Sicherheit durch vernünftige Verhaltenstipps vermitteln.

Im nachfolgenden die verbreiteten Verhaltenstipps:

– Notfallnummer abspeichern!

– Längeren Blickkontakt zu exotisch aussehenden fremden Männern meiden!

– Achten Sie auf verdächtige Personen im Umkleide- und Duschbereich!

– Bei Auffälligkeiten SOFORT den Bademeister aufsuchen!

– Bewegen Sie sich immer in größeren Gruppen!

– Haben Sie stets ein aufgeladenes Mobiltelefon auf dem Hin- und Rückweg dabei!

– Im Falle einer Notsituation sofort LAUT um Hilfe rufen!

– Meiden Sie zukünftig Schwimmbäder, die nichts gegen kriminelle Ausländer unternehmen!

Wir hoffen, dass alle den Sommer am See oder im Freibad in Ruhe genießen können.

UN SÜDHESSEN/ WESTERWALD/ TAUNUS: Folgt uns bei Telegram!

https://t.me/UNSuedhessen

Und bei Twitter!

https://twitter.com/UNSuedhessen