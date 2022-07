Populistische Spendensammler unter Verdacht

Mit den Krisen des Systems wachsen auch Protestbewegungen. Teils von ehrlichem Wollen getragen, teils vom FSB der Russischen Föderation über Falschinformationsportale wie „Russia Today“ befeuert, teils von Arbeitsunwilligen und Spendensammlern ins Leben gerufen.

Laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart gehört der Kapo von „Querdenken“ Michael Ballweg zu der wenig ehrlichen Sorte. Er und seine Ehefrau stehen im Verdacht des Betrugs und der Geldwäsche. Ballweg soll einen höheren sechsstelligen Betrag zweckwidrig für sich selbst verwendet haben und da er im Verdacht steht, mit Geld- und Vermögenswerten im Ausland untertauchen zu wollen, sitzt er derzeit wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft.

Das Geschäftsmodell Ballwegs sah vor, „Kapital-Überlassungsverträge“ für alle Teilnehmer seiner Veranstaltungen auszugeben. Es wurde allen angeboten, ein Konto in „Mark“ bei der „Königlichen Reichsbank“ zu eröffnen und in eine dubiose „Gemeinwohlkasse“ einzuzahlen. Auch Gelder, die in einen solidarischen Rechtshilfefonds des „Demokratischen Widerstands“ von Anselm Lenz eingezahlt wurden, sollen zweckwidrig verwandt worden sein.

Was an den Vorwürfen dran ist, wird das kommende Strafverfahren zeigen. Die Solidarisierung bekannter Spendenkeiler aus dem Milieu der patriotischen Bettelmafia lässt aber schon ahnen, woher der Wind weht. Mit Ballweg steht immerhin ein Geschäftsmodell weiter Teile der Querulanten und Reichsbürgerszene unter Verdacht.

Nach der Flut-Katastrophe im Ahrtal hat der Arzt Dr. Bodo Schiffmann, neben Ballweg und dessen Anwalt Ludwig, einem weiteren Mitglied der Querdenken-Führung, fast 700.000 Euro Spendengelder gesammelt, die bis heute noch nicht an die Betroffenen ausgezahlt wurden. Er soll sich auf der Flucht befinden.

Es zeigt sich, dass ohne das Fundament einer klaren Weltanschauung jegliche Betätigung in der Luft hängt und solche „Bewegungen“ schnell von Geschäftemachern und dubiosen Typen übernommen werden. Die nationalrevolutionäre Bewegung von „Der III. Weg“ bietet daher die einzige Möglichkeit in der BRD, sich in einer authentischen Fundamentalopposition gegen das herrschende System zu organisieren. Nicht nur gegen die Herrschenden. Sondern auch gegen Reaktionäre, Betrüger, Hochstapler und populistische Blender aus dem vorgeblich „alternativen Spektrum“!