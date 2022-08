Berlin: Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“ gestartet

Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf wurde gestern der erste Infostand unserer Partei „Der III. Weg“ unter der neuen Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“ durchgeführt. Erstes Material zum Thema wurde so hundertfach an die Berliner Anwohnerschaft ausgeteilt die am Eastgate – Center angetroffen wurde. Zahlreiche Gespräche zeigten deutlich auf, dass negative Auswüchse wie Inflation, Überfremdung, Armut und Isolation immer mehr Menschen umtreibt. Genau jetzt ist die Zeit gekommen die Wurzel allen Übels klar zu benennen, das liberalkapitalistisch geprägte BRD-System kollabiert und offenbart seine Volksfeindlichkeit jeden Tag etwas mehr. Die Krise bringt Armut und die Armut nährt die Revolution. Für eine ganzheitliche Erneuerung, für einen deutschen Sozialismus, in Berlin und Deutschland. Nationalrevolutionäre voran!