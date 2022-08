Gedenken an die Mauertoten in Berlin/Brandenburg

Am 13. August jährte sich der Tag des Mauerbaus durch die Kommunisten zum 61. Mal.

Durch das Unrecht im eigenen Land verloren hunderte Landsleute ihr Leben.

Um derer zu gedenken, die dieses System nicht überlebt haben, wurde am ehemaligen Grenzturm in Nieder Neuendorf an der Uferpromenade der Havel in Hennigsdorf Blumen und Kerzen aufgestellt.

Zudem wurden entlang des Mauerweges an der Havel bis in die Altstadt nach Spandau Gedenkstelen besucht, um auch dort an der einzelnen ermordeten Landsleute zu gedenken.

Nie wieder Kommunismus – Kampf der Rotfront!