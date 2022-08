Gießen: Eritreer attackieren Polizei und Festivalhelfer (+Video)

Daß Demonstrationen nicht immer so friedlich wie bei Anti-Corona-Protesten ablaufen, bekamen Polizei und andere Unbeteiligte die Tage am eigenen Leib zu spüren. Hintergrund war das vom Frankfurter Konsulat des Staates Eritrea geplante Eritreisches Kulturfestival, welches am Wochenende in den Messehallen in Gießen stattfinden sollte. Etliche exil-eritreische Vereine hatten im Vorfeld per Eilantrag versucht, die Austragung des Festivals verbieten zu lassen. Das Verwaltungsgericht Gießen lehnte diesen Antrag ab.

Eritrea, ehemals italienische Kolonie und nach einem jahrzehntelangen Krieg gegen Äthiopien, seit 1993 ein unabhängiger Staat, gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Jahrelang bestimmten Bürger- und Unabhängigkeitskrieg das Bild im Land. Heute regiert die einzige zugelassene Partei, die Volksfront für Demokratie und Gerechtigkeit (Volksbefreiungsfront) das Land defacto autoritär.

Die fast 75.000 in der BRD lebenden Eritreer werden von zahlreichen Vereinen unterstützt und vertreten. Daß seit 2011 in den Gießener Hessenhallen stattfindende Festival wird vom Konsulat des Staates Eritrea Frankfurt organisiert und wurde seit jeher von Protesten Exileritreers begleitet. Die Demonstration gegen das Festival würde von den Grünen unterstützt.

Während bei friedlichen Demonstrationen unserer Partei akribisch nach waffenähnlichen Gegenständen gefilzt wird und die Masse des Polizeiaufgebots, die der Demoteilnehmer oftmals mehrfach übersteigt, war man in Gießen offenbar toleranter oder blauäugiger. Denn als der Demozug am Messegelände vorüberzog, lösten sich zahlreiche mit Messern, Stöcken und Eisenstangen bewaffnete Eritreer und griffen Polizisten und mit dem Aufbau beschäftigte Helfer (Eritreer) an. Die vor Ort befindlichen Polizisten wehrten sich mit Schlagstöcke und Pfefferspray. Die wenigen festgenommen Angreifer wurden selbstverständlich nach kurzer Zeit aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen.

Video des hr zum Geschehen.

Alles in allem haben die gewalttätigen Eritreer allerdings ihr Ziel erreicht, das Festival wurde abgesagt.

Die Messebetreiber nehmen in einer Prtessemitteilung den Stadtverordneten Klaus-Dieter Grothe (Grüne), der der seit Jahren gegen die eritreische Regierung hetzt und Aktionen dagegen unterstützt, ins Visier. Grothe zeigt sich trotz der Gewaltexzesse erfreut über die Absage des Konzerts: „Während der grüne Lokalpolitiker Grothe das Auftreten seines herbeigerufenen Schlägertrupps als Sieg der Gerechtigkeit und Demokratie feiert, ist die Messegesellschaft entsetzt über die Ereignisse auf ihrem Gelände„.