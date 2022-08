Größte Lebensmittelkrise seit 70 Jahren droht

Diese Aussage stammt nicht etwa von rechten Verschwörungstheoretikern, sondern von Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands Deutschland. Als Gründe nannte er unter anderem die Corona-bedingten Lieferausfälle, den Krieg in der Ukraine, Ernteausfälle und die (politisch erzeugte) Gasknappheit. Und zwar meint er nicht nur den gelegentlichen Mangel von Speiseöl, Klopapier und Mehl, sondern die gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette.

Also Lieferketten, Logistik, Verpackungsindustrie und der Transport. Aus Nachhaltigkeitsgründen hat man in der Lebensmittelindustrie vor Jahren auf Gas umgestellt. Jetzt deuteten schon erste Hersteller an, bestimmte Produkte nicht mehr produzieren zu können.

Zum Frieren kommt jetzt noch der Hunger?

Allerdings muß man natürlich auch bedenken, daß die Meßlatte ziemlich hoch hängt. Soll heißen, daß wenn der gemeine BRD-Wohlstandsbürger, verwöhnt wie er ist, mal keine drei Fleischmahlzeiten am Tag hat oder im Winter die Wohnung nur 20 statt 25 Grad hat, er weder verhungern noch erfrieren wird. Das schließt die wirklich Bedürftigen aus, die in der Mehrzahl Deutsche sein dürften, denn die würde die Krise dann knüppelhart treffen.

Unsere Partei „Der II. Weg“ wird sich angesichts der drohenden Krisen in Form von Hilfen und einer neuen Arbeitsgemeinschaft der Problematik widmen und so unsere Losung „vom Ich zum Wir“ lebendig werden lassen.