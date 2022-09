Sachsen-Anhalt: Dramatische Folgen von Produktionsstopp des Dieselreinigers AdBlue

Sollte des Chemieunternehmens SKW Piesteritz die Produktion einstellen, so drohen verheerende Folgen für die angeschlagenen Wirtschaft im Land.

„Das Wirtschaftsministerium muss in den nächsten Tagen klären, wie die Produktion bei SKW wieder anlaufen kann„, klagte Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). „Sonst droht ein Stillstand nicht nur im Transportbereich, sondern auch in der chemischen Industrie in Ostdeutschland„, ließ er weiter verlauten.

Diese Aussagen wird dadurch untermauert, dass es schon jetzt verschiedene Warnungen gibt, dass Chemieparks gerade im Osten in den kommenden Tagen wegen des Mangels an Produkten von SKW Piesteritz ihre Arbeit einschränken müssten. Besorgte Bürger denken dabei z. B. an die Raffinerien in Schwedt und Leuna.