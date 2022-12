Julfeier in Franken

Am Sonntag, den 11.Dezember 2022 feierten die drei fränkischen Stützpunkte unserer Partei gemeinsam das traditionelle Fest vor der Wintersonnwende. Am frostigen Nachmittag versammelten sich die Parteimitglieder mit vielen Kindern in Oberfranken zur Stärkung der Gemeinschaft und der Pflege des germanischen Brauchtums.

Nach der Begrüßung mit Kaffee und weihnachtlichen Gebäck sammelten sich die Teilnehmer in der warmen Stube. Die Kinder zogen es derweil vor sich in der winterlichen Landschaft auszutoben. Der anfängliche Jahresrückblick mit Bildern von Veranstaltungen der vergangenen Monate leitete die Besinnung auf das vergehende Jahr ein. Neben dem politischen Resümee wurde natürlich auch die guten gemeinschaftlichen Aktionen eingehend beleuchtet.

Unsere Vorfahren begingen das Jahresende unseres Wissens nach mit einer Sippenfeier, mit Speis und Trank und der fröhlichen Beendigung des vergehenden Jahres. Nach der notwendigen Stärkung begann die stimmungsvolle Zeremonie mit Versen und Sinnsprüchen. Das martialische Auftreten des Krampus danach sorgte bei den Kleinsten für nachhaltigen Eindruck. Er mahnte zu Fleiß und Folgsamkeit, den bewährten Tugenden, die heute angeblich immer entbehrlicher sind.

Anschließend sorgte er durch Lob und Anerkennung wieder für die Beruhigung der Gemüter und entschwand, um anderen Orts seine Pflicht zu erfüllen. Den Abschluss dieses Auftritts bildete eine kleine Fackelwanderung durch die kalte Natur, um danach ausgiebig zu tafeln. Nach Speis und Trank gab es gute Gelegenheit für uns Erwachsene sich auszutauschen und für die Kinder im Dunklen den Hof unsicher zu machen. Ein Feuer sorgte für romantische Wärme und so klang dieser gemütliche Abend schließlich auch aus.