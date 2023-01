Familienwanderung zum Jahresauftakt in Oberfranken

Am Nachmittag des 6. Januar 2023 trafen sich Aktivisten aus Franken mit ihren Familien am Wanderparkplatz Giechburg zum ersten gemeinschaftlichen Ausflug des neuen Jahres in Oberfranken. Zuerst ging es über den Kreuzweg mit seinen Stationen zur bekannten Wallfahrtskirche „Gügel“. Die gesamte Anlage auf den Dolomitfelsen, die anstelle einer im Bauernkrieg zerstörten Burg errichtet wurde, bezaubert durch die romantische Umgebung. Aber auch das Innere begeistert mit der aufwendig gestalteten Mariengrotte, dem alten Geheimgang durch die Felsen und prachtvoller, barocker Innenausstattung mit viel Blattgold und der seltenen, figürlichen Darstellung des Christkönigs.

Nach der Besichtigung des sakralen Bauwerkes lief man zusammen durch Wald und Flur weiter zur „Giechburg“, einer frühen neuzeitlichen Befestigungsanlage der Bamberger Fürstbischöfe. Diese befindet sich auf dem Schloßberg oberhalb der historischen Stadt Scheßlitz. Die Wegstrecke nutzten die Kinder ausgiebig für kleinere Spielchen und die Erwachsenen konnten sich entspannt unterhalten. Die nach dem Vorgängerbau der Grafen von Giech „Giechburg“ benannte Schlossanlage aus der Renaissance war schnell erreicht. Das Bauwerk überzeugte mit massiven Bastionen und einem immer noch beeindruckenden Bergfried. Dieser hielt im 30jährigen Krieg sogar die schwedischen Truppen wirkungsvoll bei der Belagerung ab.

Nach dem Rückweg bergab zum Parkplatz folgte die gemütliche, gemeinsame Einkehr mit Kind und Kegel. So klang dieser harmonische Nachmittag langsam aus.