Morgen, 21. Januar: Kundgebung in Schweinfurt

Am morgigen Samstag, den 21. Januar 2023 findet in Schweinfurt eine Kundgebung mit Infostand unter dem Banner "Die wahre Krise ist das System!" statt. Wann: Samstag, 21.01.23 - 10:30 Uhr Wo: Schweinfurt, Spitalstraße Extreme Preissteigerungen in allen Bereichen und die Knappheit an Energie; das sind nur einzelne Verfehlungen der jahrzehntelangen volksfeindlichen Politik des BRD-Systems gegen unser Volk. Und man erkennt heute, dass diese Verfehlungen nicht von einem Tag auf den anderen zu lösen sind. Es sind nicht nur einzelne Krisen, welche die BRD durchläuft, sondern die wahre Krise ist das System selbst! Informiere Dich, lerne unsere Aktivisten vor Ort kennen!