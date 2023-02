Erste „Schwarze Kinderbibliothek“ in Bremen eröffnet

Am 28. Januar eröffnete die Initiative „Zukunft ist bunt“, unterstützt von der Kulturbehörde, in Bremen die erste Kinder- und Jugendbibliothek, in der ausschließlich schwarze Literatur angeboten wird. In deutschsprachigen Kinderbüchern gäbe es zu wenig schwarze Hauptdarsteller und Heldenfiguren, mit denen schwarze und afro-gemischte Kinder sich identifizieren könnten. Die Protagonisten sollen gefälligst so aussehen wie sie, so die Beweggründe für dieses Projekt.

„Für Kinder sind Identifikationsfiguren wichtig für das Selbstwertgefühl, um die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Kinder orientieren sich an engen Bezugspersonen und Menschen, an denen sie Ähnlichkeiten zu sich selbst feststellen. Denn das schaffe ein Gefühl von Vertrautheit“,

wird die Entwicklungspsychologin und Vertretungsprofessorin der Abteilung für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie an der Universität Bremen, Petra Sandhagen, bei buten un binnen wiedergegeben.

Schwarzafrikanische Menschen auf der Suche nach Identität und Rassebewusstsein

In ihren jeweiligen Heimatländern auf dem afrikanischen Kontinent würden die Verantwortlichen wohl eher danach fündig werden als im deutschsprachigen Raum, wo seit mehreren tausend Jahren weiße Kinder ihren biologischen Fußabdruck in der Erde hinterlassen. Jedem Volk und jeder Rasse sei das Recht auf Bewahrung der eigenen Identität und das Bewusstsein zur eigenen Natur zugesprochen. Also muss es hier eine entsprechende Bibliothek für Weiße geben, damit unsere Kinder ebenfalls mit einem gesunden Rassebewusstsein aufwachsen können.

In Punkt 4 „Heimat bewahren“ aus unserem Zehn-Punkte-Programm legen wir dar:

Ziel der Partei DER III. WEG ist die Bewahrung der nationalen Identität des deutschen Volkes vor fremden Einflüssen und Kulturzerfall.

Seit über 2000 Jahren ist dieses Stück Land im Herzen Europas das Heimatland unseres Volkes. Die Landschaften sind geprägt von deutscher Kultur und Geschichte, so wie unser Volk von dieser Landschaft geprägt ist. Dieser Lebensraum ist mit Schweiß, Blut und Tränen unserer Vorfahren getränkt, wurde bebaut, verteidigt und weitervererbt. Doch nicht nur ein Stück Erde wurde hierbei weitergereicht, sondern mit ihm Werte, Traditionen und eine eigenständige Lebensweise, die unser Volk zu dem macht, was es ist. Aufgabe unserer Generation ist es deshalb ebenso, diese Identität verbunden mit unserem Heimatland zu erhalten und an unsere Nachfahren weiterzugeben. Damit Deutschland das Land der Deutschen bleibt!

Deutsche Identität und Substanz verteidigen und fördern!

Die Kultur ist Ausdruck der Volksseele. Eine andere Kultur anzunehmen, die uns fern liegt, ist das gleiche, wie das Verhalten einer fremden Person zu imitieren: Man kann nicht sein, was man nicht ist. Wenn wir als deutsches Volk heute nicht bewusst unsere Eigenart leben und damit erhalten, wird diese bald keine Leitkultur in Deutschland mehr sein. Dann ziehen fremde Gesetze, Moralvorstellungen, Feiertage, Essverhalten, Geschlechterrollenzuweisungen und vieles mehr ein, wonach wir leben werden müssen.

Zur Stärkung der deutschen Identität gilt es also, die aktuellen Bildungspläne dahingehend zu ändern, dass ein gesundes Nationalbewusstsein gefördert wird. Auch im Kulturressort muss an die Stelle der Förderung vermeintlich „avantgardistischer“ oder „moderner“ Kunst und Kultur wieder eine Fokussierung auf Klassiker der deutschen Kultur- und Geistesgeschichte treten. Darüber hinaus ist eine besondere Förderung von Vereinen und Organisationen anzustreben, die zur Bewahrung von Kulturgütern und Brauchtumspflege beitragen. Gleichzeitig gilt es, kinderreiche deutsche Familien zu fördern, statt Milliarden in Toleranzprogramme für sexuelle Randgruppen zu investieren. Die Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit hat wieder an die Abstammung – und nur an diese – gebunden zu sein.