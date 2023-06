Der lachende Dritte: Eins, zwei, drei, Klimakeilerei

Hier präsentieren wir ein neues Format: einen humoristischen Blick auf aktuelle Geschehnisse und Vorgänge in Deutschland und der Welt. Die hier getätigten Aussagen stellen einen Kommentar dar, welcher inhaltlich nicht für die Haltung der gesamten Partei DER III. WEG stehen muss.

Schaut man sich die aktuelle Debatte um die letzte „Gähneration“ an, so stößt man unweigerlich auf zwei Lager: die einen – oftmals mit Ukraineflagge im Profil, flankiert von der Anzahl „x“ an Spritzen ist die Formel für diejenigen, die alles und alle absegnen, weil es ja für eine gute Sache ist. Die anderen – passenderweise durch den von anderer Seite ausgerufenen „Stolzmonat“ Juni – mit Deutschlandflagge im Profil lachen meist über die Aktionen und freuen sich, wenn Passanten oder die Polizei die Sitzenden unsanft umziehen lassen.

Dabei fragt man sich doch: wenn einen schon einer am Kragen gepackt hat – muss ich mich dann noch schwer zu ziehen machen und riskieren, dass der mehr Kraft – oder Gewalt – aufwenden muss? Man wünscht sich doch fast, sie würden sich am kindlichen „Fangenspielen“ ein Beispiel nehmen – bist du vom Fänger berührt, gehst du einfach aus dem Spielfeld.

Unabhängig davon geistert die Frage jedoch im Raum herum, wie man als nationalrevolutionärer Aktivist mit den klimatischen Bedingungen umgehen soll. Bereits vor einigen Jahren fand man dabei heraus, dass, kurz bevor Ötzi umherwanderte, der Pass eventuell sogar eisfrei war und dass er erst nach seinem Tod vom Eis umschlossen wurde. Sinn machen würde es ja, dass Ötzi damalig einen gut nutzbaren Pass wählte.

Interessant wäre dabei ja eigentlich, dass sich schon vor mehreren tausend Jahren Kälte- und Wärmeperioden abwechselten und die alarmistische Stimmung in manch einer Tagespresse, wie viel Zentimenter Eis wieder auf Gletscher XYZ zurückgegangen sind, vielleicht eher einer viel größeren – „natürlichen“ – Entwicklung des Weltklimas entspricht. Die Frage, ob wir diese Entwicklung mit Abgasen aller Art und bunten Chemikalien beschleunigen und der Gesundheit unserer Erde schaden, lässt sich wohl leider trotzdem mit „Ja“ beantworten.

Das unterscheidet uns allerdings auch maßgeblich von den sogenannten „konservativen“ konventionell-kapitalistischen Strömungen, die gefühlt alles abnicken, solange nur viel Geld rauszuholen ist.

Also schnell ab in das Elektroauto hüpfen! Nur dank Wärmepumpen und Veganismus kam schließlich damals dann das Gletschereis zurück, nachdem schon einmal die Urmenscheit alle Kipppunkte hinter sich gelassen hatte und die Erde in die Klimaerhitzungsapokalypse schickte. Davon zeugen auch noch Höhlenmalereien und später Keilschriftanleitungen mit detaillierten Bauplänen für Wärmepumpen und Hochvoltbatterien. Natürlich wurden sie von der Archäologie auf Bitten von internationalen Großkonzernen nie der Öffentlichkeit gezeigt, sodass man mehr Geld in die Forschung stecken kann. Was, das glauben Sie nicht? Fragen Sie doch Ötzi! Ach, das geht ja nicht mehr… Vielleicht ist er ja der erste Stein, der die ganze Sache mit Vertuschung ins Rollen brachte…