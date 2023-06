Parteivorstellung in der Oberlausitz

Schlag auf Schlag geht es in Sachsen voran: Vor gut einem Monat gastierten Aktivisten in Borna im Leipziger Land, um die Partei bekannter zu machen. Nun kam Ostsachsen, genauer gesagt die Oberlausitz, bei strahlendem Sonnenschein zum Zug.

Auch hier wiederholte sich das Bild aus vorangegangenen Veranstaltungen aus zahlreichen, motivierten Interessenten auf der Zuhörerseite und den erfahrenen Referenten – u. a. von der AG „Körper & Geist“ – auf der anderen Seite.

Schon vor der Ankunft der ca. 25 Interessenten waren Getränke und Präsentationstechnik in Windeseile aufgebaut. Es zeigte sich mal wieder, dass unser Credo, dass jede Frau und jeder Mann, welche sich bei uns einsetzen möchten, Platz in unseren vielfältigen AGs finden können, auch im Kleinen zutrifft; eben im Geiste des Deutschen Sozialismus dort, wo er oder sie die eigenen Kompetenzen am besten zur Geltung bringen kann.

Nach eineinhalb Stunden verließ man – ob frisch dazugekommen oder bereits länger dabei – die Veranstaltung mit neuen Eindrücken, Bekanntschaften und dem ein oder anderen Material für zuhause.

Genauso schnell wie alles aufgebaut war, waren durch vieler Hände Mithilfe Materialien sowie leere Getränkekisten auch bald wieder verstaut. Wir sind uns sicher, dass alle Teilnehmer auf diese einmalige Veranstaltung in nicht allzu ferner Zeit zurückblicken werden können und sie als Auftakt für eine stärkere Repräsentation der Partei in der Oberlausitz sehen werden.