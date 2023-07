Gemeinschaftswochenende vom Stützpunkt Rheinland

Auch in diesem Jahr wurde eine ganze Reihe an Aktivitäten von Mitgliedern unserer Partei im Rheinland durchgeführt und neben dem politischen und kulturellen Kampf steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt unserer Bewegung. Am vergangenen Wochenende trafen sich Mitglieder und Freunde vom „III. Weg“ zu einem gemeinschaftlichen Wochenende und verbrachten einige wundervolle Tage in kameradschaftlicher Atmosphäre.

Jeden Tag wurde ein Programm an Aktivitäten gemeinsam durchlebt. Bei einer Kräuterwanderung unter Anleitung einer Weggefährtin lernte man die unterschiedlichen Kräuter, deren Wirkung und Anwendung kennen. Das Gelernte wurde anschließend praktisch bei der Zubereitung von Speisen umgesetzt. Für den Heimgebrauch wurden Empfehlungen für weitere Rezepte und Heiltees mitgegeben. Beim Tischtennis Turnier und Wikingerschach kam jeder auf seine Kosten. Mit Anleitung eines erfahrenden Kameraden gab es die Möglichkeit sich im sportlichen Bogenschießen zu versuchen.

Alle Aufgaben wie Kochen, aufräumen und reinigen wurden gemeinschaftlich erledig, jeder packte mit an. Für Speis und Trank war bestens gesorgt. Beim Einbruch der Dämmerung wurde der zuvor errichte Holzstoß entzündet. Beim gemütlichen Beisammensein in kameradschaftlicher Atmosphäre lies man gemeinsam den Tag am Lagerfeuer mit Gitarrenbegleitung ausklingen.

Gestärkt durch die Gemeinschaft, tragen wir nun dieses Feuer mit nach Hause. So kann jeder mit neuer Motivation sich auch zukünftig mit voller Kraft für unser Volk und die Zukunft unseres Landes einsetzen.