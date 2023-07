Schweinfurt: Verteiloffensive Jugend voran!

In der Kugellagerstadt Schweinfurt starteten Aktivisten unserer Partei „DER III. WEG“ eine Verteiloffensive unter der Losung „Jugend voran!“. Immer mehr junge Deutsche sehen die Missstände im Land und suchen nach einer lebensbejahenden Alternative zu diesem degenerierten System. Als nationale Aktivisten leben wir unsere Weltanschauung nicht nur für uns selbst, sondern treten für die Freiheit unseres Volkes ein. Eigenes Denken kostet Kraft. Rede nicht nur von Plänen, sondern greif‘ an: Sei Nationalrevolutionär!

Ihr zieht euch Drogen – Wir die Konsequenz!

Die schmierigen Politversager der etablierten Volksverräterparteien versuchen, sich bei der degenerierten Jugend in unserem Land für die nächsten Wahlen einzuschleimen, indem sie die berechtigten Strafen für den Besitz, Handel und Konsum von Rauschgift in Form von Cannabisprodukten aussetzen.

Der Polizeistaat BRD mit all seiner Überwachung ist scheinbar weder Willens noch in der Lage, die Rauschgiftflut in den Griff zu bekommen. Um gleichzeitig das (gewollte) Versagen zu verschleiern, werden einfach die Strafen aufgehoben. Dies ist die gleiche Masche vieler kapitalistischer Staaten, die trotz umfassendem Repressionsapparat die Rauschgiftszene nicht unter Kontrolle bekommen. Gleichzeitig kann die BRD auch beim Rauschgift ganz offiziell Steuern erheben und mitverdienen.

Analog zu den Opiumkriegen gegen China führen die westlichen Regime einen Drogenkrieg gegen ihr eigenes Volk. Berauscht mit diversen Substanzen und dem Tanz im goldenen Käfig werden sie zu hörigen, ferngesteuerten Sklaven des internationalistischen Großkapitals.

Als junge, selbstbewusste Deutsche ist es uns aber egal, ob die Gifte für Geist und Körper offiziell verboten sind oder im Supermarkt im Regal stehen. Wir sind nüchterne Krieger unserer lebensbejahenden Weltanschauung. Wir betäuben uns nicht, um die herrschenden Zustände zu ertragen, sondern wir gestalten unsere Zukunft selbst! An alle, die es noch nicht begriffen haben: Schalte Deine Kiffer-Paranoia endlich aus und bewege Deinen Arsch!

Nationalrevolutionäre Jugend Franken

Auch aus den fränkischen Stützpunkten unserer Partei „DER III. WEG“ haben sich junge Aktivisten zu einem eigenen Stützpunkt Franken der Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) zusammengeschlossen.

Hier organisieren sich eine Reihe junger, national denkender Deutscher, welche sich gegen die katastrophale Entwicklung in diesem Land zur Wehr setzen. Wir bieten Euch eine standhafte Gruppierung junger Leute, welche das Ziel verfolgt, Gemeinschaft zu schaffen. Dabei kann jeder seine Ideen einfließen lassen und selbst etwas zur Gemeinschaftsbildung beitragen. Wir sind die Alternative zu den auf Profit ausgelegten Freizeitangeboten und den städtisch finanzierten, von Migranten vereinnahmten Jugendzentren, welche heutzutage versuchen, immer mehr unser Land zu dominieren. Wir arbeiten miteinander statt gegeneinander.

Eine lebensbejahende Weltanschauung, ein nationalrevolutionäres ganzheitliches Konzept, Jungs und Mädels mit Charakter, das zeichnet unsere Jugend aus. Kein Platz für Selbstdarsteller, Poser, T-Hemd-Fetischisten, Egozentriker und politische Schädlinge, aber vielleicht sind wir die richtige Gruppe für Dich.

Wir wollen eine Gemeinschaft, welche sich gegen den vom Konsum geprägten Zeitgeist richtet.

Wir wollen mehr Zentren für deutsche Jugendliche, die frei von systemgesteuerter politischer Indoktrination sind.

Wir wollen eine Zukunft, in welcher wir als deutsches Volk gut leben können.

Wir sind die Jugend und das ist unsere Zukunft!

Schau‘ auf unsere Seite und melde Dich!

Whatsapp: 0159/02711721

Threema: https://threema.id/Y87HKB2B



Telegram: t.me/agjugend

Web: www.nr-jugend.de