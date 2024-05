CDU in Leipzig wirbt mit arabischsprachigen Wahlplakaten

Dass die CDU längst zu einer reinen Überfremdungspartei, die sich kein Stück weit von den grünen und linken Deutschlandhassern abhebt, verkommen ist, ist spätestens seit Angela Merkels Versagen in der Asylkrise ab 2015 kein Geheimnis mehr. Vor allem in Städten, wo Ausländer aus dem arabischen und türkischen Raum bereits das Bild der Straßen dominieren, nimmt die vermeintlich christdemokratische Partei den Volksaustausch als vollendete Tatsache hin und biedert sich den „neuen Bundesbürgern“ an. So hat auch die unter Michael Kretschmer geführte CDU in Sachsen die zahlreichen Fremden in der Messestadt als nützliches Stimmvieh für die kommenden Kommunalwahlen im Juni für sich entdeckt und versucht nun, diese gezielt mit Wahlplakaten in türkischer und arabischer Sprache anzusprechen. Die umstrittenen Wahlplakate seien in Zusammenarbeit mit „migrantischen Unternehmen“ entwickelt worden und wurden gezielt in Stadtgebieten mit hohem Ausländeranteil aufgehangen.

Auf den Plakaten fordert die CDU die typisch bürgerliche Standardphrase von „Ordnung und Sicherheit“, welche man in den besonders überfremdeten östlichen Gebieten Leipzigs durchsetzen wolle. Wie das geschehen soll, bleibt im Dunkeln, schließlich bringt die schwarze Volksverräterpartei handfeste Lösungsansätze wie einen Zuwanderungsstop und die Remigration krimineller Ausländer, welche erst die Probleme in die Stadt gebracht haben, nicht einmal im Ansatz ins Spiel. Dass die verlogene Politik der Kretschmer-Partei in Leipzig auf nicht viel Gegenliebe unter den Bürgern stößt, beweist der Umstand, dass innerhalb von nur einer Nacht 400 der mehrsprachigen CDU-Wahlplakate verschwunden oder zerstört worden sind. Die CDU hat nicht nur in Leipzig und Sachsen längst ihr Gesicht vor den letzten deutsch gebliebenen Wählern verloren.

Es ist Zeit für eine authentische politische Wende, die das Übel an der Wurzel packt und Leipzig, anstatt von der Landnahme der Fremden aus reinem Machtkalkül politisch profitieren zu wollen, wieder zu einer deutschen Stadt macht! Die Herrschaft aller etablierten Parteien über unser Volk und deren verbrecherische Agenda, uns Deutsche durch raum- und kulturfremde Einwanderer zu ersetzen, muss endlich ein Ende finden. Dafür steht im gesamten politischen Lager der BRD allein unsere nationalrevolutionäre Parteibewegung von „DER III. WEG“!

