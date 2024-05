Die Mehrheit der islamistischen Terroristen und Gefährder sind bereits eingebürgert!

Der Aufmarsch von radikalen Islamisten in Hamburg, bei dem sie ein Kalifat für Deutschland forderten, ist noch gar nicht lange her, da sorgt eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion an die Bundesregierung für neue Aufregung. Die Anfrage brachte zutage, dass ein Großteil der islamistischen Terroristen und Gefährder bereits die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Von 480 Gefährdern im Phänomenbereich „religiöse Ideologie“ besitzen 342 die deutsche oder eine doppelte Staatsbürgerschaft. Das sind 71,3 Prozent. Dazu kommen 504 „relevante Personen“ im Bereich Islamismus, welchen die BRD-Sicherheitsbehörden Straftaten von erheblicher Bedeutung zutrauen. Von diesen Personen besitzen 334 die deutsche Staatsbürgerschaft.

Das entspricht 66,3 Prozent. Von den 1680 Personen, die der Verfassungsschutz als „islamistisch-terroristisches Personenpotential“ zusammenfasst, besitzt mehr als die Hälfte die deutsche Staatsbürgerschaft. Und das sind nur die offiziellen Zahlen; wieviele islamistische Schläfer bereits eingebürgert sind, kann natürlich niemand sagen. Ein Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft ist in der BRD nahezu ausgeschlossen. Und selbstverständlich tauchen eingebürgerte Migranten auch in keiner Statistik über Ausländerkriminalität mehr auf. Anfang des Jahres beschloss die volksfeindliche Bundesregierung bekanntlich die Reform der schnelleren Einbürgerung. Damit wird es Islamisten noch einfacher gemacht, sich hier in Deutschland für immer einzunisten.

Die Partei „Der III. Weg“ setzt sich für die sofortige Abschiebung aller islamistischen Extremisten ein. Bereits eingebürgerten Islamisten und sonstigen eingebürgerten Kriminellen ist die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, damit auch hier der Abschiebung nichts mehr im Wege steht. Siehe hierzu unser Ausländerrückführungsprogramm.

