Kriegsverbrecher aus Syrien in Deutschland festgenommen

Zwei mutmaßliche syrische Kriegsverbrecher wurden vor kurzem festgenommen, einer im sachsen-anhaltischen Naumburg und einer im nordrhein-westfälischen Essen. Anlass dazu gab der Generalbundesanwalt, der mit der Bundesanwaltschaft den begründeten Verdacht dazu hatte, dass die beiden an der Hinrichtung eines syrischen Oberstleutnants der Regierung in Syrien beteiligt gewesen sein sollen. Angaben zufolge wurde dieser Oberstleutnant am 10. Juli 2010 mit ihrer Beteiligung getötet.

Demnach soll der eine Kriegsverbrecher den gefesselten und schwer misshandelten Gefangenen auf dem Weg zum Hinrichtungsort bewacht haben und der andere soll das Opfer während seiner Erschießung für deren schmähliche Propaganda gefilmt und “in verherrlichender Art und Weise” bejubelt haben. Anscheinend war einer der beiden ein Mitglied der syrischen Terrormiliz „al-Nusra“, die sich später, am 28.07.2016, von der al-Qaida abspaltete und in „Fatah al-Scham“ umbenannte. Diese schloss sich danach der ISIS an und kämpfte mit ihrer dschihadistisch-salafistischen Prägung gegen die Regierung Baschar al-Assads und auch gegen Teile der „Freien Syrischen Armee“. Der Zweite Kriegsverbrecher sei lediglich ein Unterstützer gewesen.

Keine Einzelfälle

Im Zuge ihrer Festnahme wurden auch ihre Wohnungen in Naumburg und Essen untersucht. Durch die unkontrollierbare Grenzöffnung mit der einhergehenden Füllung deutschen Lebensraumes durch artfremde Menschen, gelang es den beiden Kriegsverbrechern, hier in Deutschland unterzutauchen. Ein nur allzu deutliches Beispiel wie leicht Kriminelle und auch Kriegsverbrecher Zugang in das deutsche Land erhalten und wie sehr dadurch die Bedrohung für die deutsche Bevölkerung steigt. Wie viele weitere Verbrecher sich hier in Sicherheit wägen, unter dem Schutzmantel der Asylsuche, kann niemand sagen. Am Montag werden zumindest diese Kriegsverbrecher am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vor den Ermittlungsrichter geführt.