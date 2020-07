Anfang des Monats demonstrierten Aktivisten des „Nationalen Korps“ in Kiew unter dem Schlagwort “Nein zum Revanchismus der antiukrainischen Kräfte”. Sie werfen dem Staatsschutz und dem Justizministerium vor, zu lasch gegenüber prorussischen Kollobrationsparteien wie der OPZZh und die Scharia-Partei zu sein. Mehrere tausend ukrainischer Nationalisten nahmen an der Demonstration teil. Einer der Aktivisten erklärte:

„Wir waren gerade unter der Hauptverwaltung der SBU (Ukrainischer Geheimdienst/KGB-Nachfolger), jetzt sind wir am Justizministerium. Heute führen Nationalisten und Kriegsveteranen eine Aktion gegen den Revanchismus prorussischer Kräfte durch.

Wir fordern ein offizielles Verbot der Aktivitäten von Kollaborationsparteien wie der OPZZh und der Scharia-Partei. Die Parteien, die heute leider über die überwiegende Mehrheit der Massenmedien in der Ukraine verfügen, das Gift des Verrats und den miesen Kollaborationsunfug in die Ohren aller Ukrainer hineinpumpen sowie die russischen Thesen mittragen.

Wir sind uns bewusst, dass dies eine Bedrohung für die nationale Sicherheit bedeutet. Wir verstehen, dass wir 2014 das Land zwar verteidigt haben, aber irgendwo nicht hart genug waren. Deshalb wird unser Land heute von Kollaborateuren unter der geistigen Führung solcher elenden Halunken wie Shariy, Kiwa und Medvedchuk von innen zersetzt.

Wir werden sie bekämpfen!

Deshalb sind wir heute hier“

Während einerseits Parteien, die für einen erneuten Anschluss der Ukraine an Russland eintreten, fast genauso offen handeln dürfen, wie jene, die für einen Anschluss der Ukraine an die westlichen Systeme der EU und der NATO eintreten, verschärfte sich in den letzten Monaten die Repression gegen jene Nationalisten, die für eine unabhängige und freie Ukraine eintreten.