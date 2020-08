Anquatschversuche durch das Berliner LKA

In den letzten Tagen kam es in Berlin wiederholt zu sogenannten “Präventiv-Ansprachen” des Berliner LKA bei Mitgliedern und/oder vermeintlichen Mitgliedern unserer Partei “Der III. Weg” im Zusammenhang mit der geplanten nationalrevolutionären Demonstration am 3. Oktober 2020 in Berlin/Hohenschönhausen. Penetrant klingelten hier konkret zwei LKA Beamte an den Haustüren vermeintlicher Demogänger, um, wie sie es ausdrückten, “Kontakt zu Berliner Organisatoren” der Demonstration zu bekommen. Dem Landeskriminalamt ginge es dabei vornehmlich um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, weshalb man bemüht wäre, mit Mitgliedern unserer Partei aus der ehemaligen Reichshauptstadt in Kontakt zu treten, so die Einlassung der beiden Vertreter der bundesrepublikanischen Verfolgungsbehörde. Selbstredend stößt die zweifelhafte Art, mit den Versammlungsanmeldern in Kontakt zu treten, bei den Bedrängten auf wenig Verständnis und Gegenliebe. Auch der Gesamtvorstand unserer Partei kann den ungewöhnlichen Versuch der Kontaktaufnahme des Berliner LKA zu den Verantwortlichen der Demonstration nicht nachvollziehen. Grundsätzlich ist es doch so, dass alle Verantwortlichen den Behörden durch die Anzeige der Versammlung bekannt sind und eine seriöse Kontaktierung jederzeit möglich wäre. Wir rufen auf diesem Wege alle auf, sich bei uns zu melden, wenn sie durch das Landeskriminalamt Berlin in diesem Zusammenhang belästigt wurden. Bei aller gespielten Freundlichkeit der psychologisch geschulten Beamten darf nie vergessen werden, dass die politische Führungsriege der deutschen Polizei nicht müde wird, gebetsmühlenartig in jede Kamera den sogenannten “Kampf gegen rechts” zu beschwören. Beim LKA Berlin gedeihen in diesem Zusammenhang eben solche Praktiken der Kriminalisierung von “freien” Bürgern dieser “freiesten Republik, die es je auf deutschem Boden gegeben hat”.

Wir sehen uns am 3.10.2020 zur nationalrevolutionären Demonstration in Berlin/Hohenschönhausen – Ein Volk will Zukunft !

Anquatschversuche öffentlich machen!