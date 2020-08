Fraktur gesprochen #099: Die “Rechte” verpennt die Revolution

Heute sprechen wir mit einem langjährigen nationalen Aktivisten, welcher sich in der Grundrechtebewegung betätigt, über die Beteiligung an den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Am 29. August ist für Berlin wieder eine „Versammlung für die Freiheit“ der Initiative Querdenken 711 angemeldet, zu der Hunderttausende Deutsche erwartet werden.

„Fraktur gesprochen“ ist eine regelmäßig erscheinende Serie von Medienbeiträgen, die sich verschiedenster Themen annimmt. Wer mit jemandem „Fraktur spricht“, redet mit diesem in klaren, deutlichen Worten, ohne Umschweife und sagt diesem direkt und unverblümt die Meinung.