“Hilfe für Deutsche” – Schuljahr 2020/2021

Am 31. August 2020 beginnt in Sachsen das neue Schuljahr. Während sich zahlreiche Kinder auf die Einschulung oder das neue Schuljahr freuen, stehen für die Eltern jedoch wieder größere Investitionen an.

Immer mehr Deutsche leben am Existenzminimum und das trotz Arbeit. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und der Mittelstand verschwindet Stück für Stück. Nicht nur Arbeitssuchende, auch Angestellte, Rentner und Familien spüren immer mehr die Auswüchse der katastrophalen Politik der etablierten Parteien. Die ständig steigenden Kosten reißen immer größere Löcher in den Geldbeutel.

Auch hier bleibt unsere Partei nicht untätig und wird am 28. August 2020 zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr Schulbedarf kostenlos an Deutsche ausgeben. Wer uns unterstützen möchte, kann sich gerne bei uns melden.

Wir vom “III. Weg” sehen uns nicht nur als Partei, die für Sie in die Parlamente möchte, sondern in erster Linie als Deutsche, die sich täglich vorrangig für deutsche Interessen und unser Volk einsetzen.

