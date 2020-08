Linksextreme wollen Gewaltpotential massiv steigern!

Wer im Deutschland des einundzwanzigsten Jahrhunderts lebt, kommt an einem Thema nicht mehr vorbei: Gewalt von Links. Wird sie auch in den öffentlich-rechtlichen Medien weitestgehend verschwiegen, so vergeht doch keine Woche ohne einen Angriff von Links. Brandanschläge, Überfälle und Plünderungen gehören zur festen Wochenplanung eines linksextremen Täters in der Bundesrepublik Deutschland. Da die Täter lediglich geringfügig bestraft werden und häufig ganz straffrei davonkommen, tritt nun die logische Konsequenz ein: Die Täter werden skrupelloser!

„Professionalisierung der Gewaltausübung“

Laut einer Gefahrenanalyse des Bundeskriminalamts und des Bundesamts für Verfassungsschutz gibt es bei 50 regionalen Unterstützergruppen der Antifa eine „Professionalisierung der Gewaltausübung“.

Glaubt man den Beobachtungen, dann kalkulieren Linksextreme nun schwerste Verletzungen ihrer Gegner direkt mit ein. Gezielte Tötungen seitens linker Terroristen werden befürchtet. Eine Art neue RAF wäre denkbar, deren Feindbilder vor allem aus Polizisten und politischen Oppositionellen besteht, die es zu ermorden gilt.

Für den politischen Aktivisten unserer Zeit, der das ausbeuterische System tatsächlich ablehnt, ist ausufernde Gewalt von Antifa-Akteuren nichts Neues. Das nun aber eine tatsächliche Offenkundigkeit von den Behörden der BRD ausgesprochen wird, lässt aufhorchen. In der Vergangenheit galt es als gute demokratische Sitte, die Taten und Vorhaben von Linksextremen zu relativieren und Taten von vermeintlichen „Rechtsextremisten“ überspitzt darzustellen und auszuwerten. Gern wurden hierbei auch Taten von Ausländern oder Linksextremen dem „rechtsextremen Spektrum“ zugeordnet, wenn beispielsweise ein Araber judenfeindliche Äußerungen tätigte oder die Antifa an die Häuser sogenannter „Rechtsextremer“ Hakenkreuze sprühte!

Mittlerweile werden Vermutungen laut, dass sich deutsche Antifa-Mitglieder in syrischen Terrorcamps ausbilden lassen. Verantwortlich für die Ausbildung soll die linke kurdische Miliz YPG sein. Sollten sich die Vermutungen bestätigen, werden wir einen umfangreichen Artikel hierzu verfassen.

Linksextremen entgegentreten!

Linksextreme Gewalt ist keine Theorie, sondern bitterer Ernst. Die Vergangenheit zeigte, dass bereits heute viele Täter vor nichts zurückschrecken.

Sollten sich die Beobachtungen der BRD Behörden bestätigen, dann wird es in Zukunft noch wichtiger werden, den Feinden der Freiheit und des Vaterlandes entgegenzutreten.

Ihr Ziel ist es, alle freien Völker, vor allem die weißen Völker Europas, zu versklaven. Dabei folgen sie den Irrlehren des Kommunismus und verkennen die tatsächlichen Probleme unserer Zeit ebenso wie deren tatsächliche Lösungen.

Die Antifa als Ganzes muss zerschlagen und verboten werden, um in eine bessere Zukunft schreiten zu können!