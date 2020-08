Politischer Stammtisch in der Magdeburger Börde durchgeführt

Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg” führten den ersten politischen Stammtisch in Sachsen-Anhalt durch.

Informieren! Vernetzen! Aktivieren! Deutschlands Zukunft gestalten!

Er ist Anlaufpunkt für all jene, welche sich für unsere politische Arbeit interessieren und langfristig für ein besseres Deutschland aktiv werden wollen. Der politische Stammtisch der Partei “DER III. WEG” findet nun regelmäßig statt. Eingeladen hierzu sind sämtliche Mitglieder, Förderer, Interessenten und Freunde unserer Partei. Im Rahmen des Stammtisches soll das Kennenlernen und die Gemeinschaft gestärkt werden und Informationen über die Parteiarbeit vor Ort und darüber hinaus an die Basis gelangen. Auch Vorträge und Diskussionsrunden sollen Bestandteil des Zusammentreffens sein.

Der erste Stammtisch stand unter dem Motto: “Informieren! Vernetzen! Aktivieren! Deutschland Zukunft gestalten!” und bot den Teilnehmern die Möglichkeit, sich ungezwungen kennen zu lernen, ihren persönlichen und politischen Werdegang vorzustellen, Gemeinsamkeiten und Stärken zu entdecken und Ziele für ein gemeinsames Wirken zu definieren. Parteipolitische, aber auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen waren ebenfalls ein Schwerpunkt des Stammtisches. Dabei wurde sowohl auf internationale als auch regionale Entwicklungen eingegangen.

Im letzten Abschnitt der Diskussion wurden wichtige Termine und das Thema für den nächsten Stammtisch festlegt. So stand die Kundgebung unserer Partei “Der III. Weg” am 24.07.2020 in Naumburg und eine Demonstration der extremen Linken in Burg am 25.07.2020 auf der Tagesordnung.

Im zähen Ringen für ein besseres Morgen

Politik ist kein Sprint. Politik ist ein Marathon. Politik ist ein zähes Ringen. Diesen Kampf kann nur gewinnen, wer Strukturaufbau von kommunaler Ebene aus betreibt. Nicht die großen Internationalen sind für den Fortbestand unseres Volkes und das Wachsen unserer Gemeinschaft wichtig, sondern deutsche Familien, deutsche Arbeiter und deutsche Bauern, genau wie jeder andere Deutsche. Vor diesem Hintergrund sprechen wir genau diese Menschen an, gehen auch in das kleinste Dorf und sogenannte Brennpunkte und gestalten gemeinsam aktiv Deutschlands Zukunft!