Usedom: Kein Applaus für Tierquälerei!

Lustig geht es in den funkelnden Zirkusmanegen zu. Witzige Clowns, talentierte Artisten und eindrucksvolle Tiere werden hier dem Besucher zur Schau gestellt. Bei diesem umfangreichen Programm haben sie sich wohl auch schon überlegt, dorthin zu gehen?….

Gerade jetzt in der Zeit nach den verschärften Coronamaßnahmen wollen wieder viele Leute und Familien etwas erleben.

Doch muß es wirklich ein Zirkusbesuch sein???

Im Falle eines Zirkus stellt sich uns die Frage nach dem Tierschutz und Tierwohl. Auch wenn es so genannte Kontrollen gibt, können diese nicht die Tatsachen verwischen. Elefanten, Tiger und Löwen haben ein großes Gebiet zum Leben und nicht etwa Transportboxen oder kleine Koppeln.

Auf der Insel Usedom, welche jährlich Tausende Urlauber nach Mecklenburg und Pommern zieht, gastieren aktuell auch zwei Zirkusse. Der eine in den Kaiserbäder zwischen Bansin und Heringsdorf (Zirkus William). Dieser wirbt unter anderem mit weißen Löwen und Tigern. Der zweite Zirkus steht in Zinnowitz (Zirkus Berolina). Dort stehen die Elefanten auf einer abgesteckten Koppel in der Nähe der B 111. Die B111 zieht sich u.a. über die Insel und ist eine Hauptverkehrsstraße.

Vor wenigen Tagen gab es nun einen Unfall in Zinnowitz. Eine Frau missachtete offenbar die Absperrung zu den Elefanten. Das Tier reagierte wohl aus Angst und die Frau mußte ärztlich im Krankenhaus behandelt werden. (Berichte dazu sind im Nordkurier und der Ostsee-Zeitung nachzulesen).

Für die Aktivisten unserer Partei Der III. Weg von der Insel Usedom steht fest: Kein Applaus für Tierquälerei! So wurden auch in diesem Jahr wieder Tausende Flugblätter zum Thema verteilt. Vom Norden der Insel aus alle Orte entlang der B111 bis in die Kaiserbäder.

Bei einigen Gesprächen mit angetroffenen Bürgern gab es positive Resonanzen.

Unsere Partei Der III. Weg fordert:

Eine Sicherstellung des Tier- und Artenschutzes. Die Verhinderung von Tierquälerei ist eine menschliche Selbstverständlichkeit. Das Schächten von Tieren, sei es auch aus religiösen Gründen, ist ebenso Tierquälerei, wie die Haltung von Wildtieren in einem Zirkus und somit zu untersagen. Tierschutz aus Tradition!