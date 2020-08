Verteilaktion im erzgebirgischen Aue

Gestern Abend verteilten in Aue Aktivisten vom Stützpunkt Westsachsen mehrere Tausend Flugblätter mit verschiedenen Forderungen unserer Partei. Verteilt wurde dabei rund um den Zeller Berg in Aue.

So fand unter anderem Infomaterial zu den Thematiken ‘Kriminelle Ausländer’, ‘Härtere Strafen für Kinderschänder’ und ‘Kinderlosigkeit führt zum Volkstod’ den Weg in die Briefkästen der Auer Bürger.