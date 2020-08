“Zukunft statt asoziale Zeitarbeit!” – Flugblattaktion in Bernburg

Aktivisten unserer Partei “Der Dritte Weg” verteilten in den vergangenen Tagen hunderte Flugschriften gegen das Arbeitsmodel Zeitarbeit und setzten damit die regionale Kampagne “Zukunft statt asoziale Zeitarbeit” im Salzlandkreis fort.

Zeitarbeit als Raubbau am Volk

Das Arbeitsmodel Zeitarbeit ermöglicht es, den deutschen Arbeiter auszubeuten und ihn zu einem gefügigen Lohn- und Arbeitssklaven zu machen, ohne dass der Familienvater langfristig seine Zukunft aufbauen und planen kann. Der Mensch wird seiner Sicherheit beraubt. Ein Arbeitsmodel, welches den Menschen zum Arbeitssklaven deklariert, kann niemals gut für unser Volk sein. Es ist Raubbau an unserer Gesellschaft und fundamental abzulehnen.

Zukunft statt Zeitarbeit

Wir streben eine andere Gesellschaft an. Eine Gesellschaft, welche nach einem gemeinsamen Weltbild lebt und arbeitet. Wir streben einen Deutschen Sozialimus und eine raumgebundene Volkswirtschaft an. Langfristige Arbeitsplätze, Qualifikation, Spezifikation, Innovation und Leistung ermöglichen der Volkswirtschaft und einem jeden Mitglied der Gesellschaft, seinen Platz als wichtiges Rad im Uhrwerk zu finden. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit sind weitere Bestandteile und unmittelbare Folgen für Mensch und Natur in diesem Model des Alltäglichen.