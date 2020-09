Aktiv in Berlin-Lichtenberg!

Auch im Berlin-Lichtenberg wurden heute tausende Aufrufe für unsere nationalrevolutionäre Demonstration am 3. Oktober in Hohenschönhausen verteilt und ordentlich Werbung gemacht. Weitere Bezirke werden in den nächsten Tagen von unseren Aktivisten besucht. Wer Kapitalismus satt hat, Überfremdung bedrohlich findet und linke Spinner mal richtig aus der Nähe auslachen möchte, kommt am 3. Oktober um 14 Uhr zum S-Bahnhof Wartenberg in Hohenschönhausen und unterstützt unsere nationalrevolutionäre Demonstration.

