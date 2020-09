Aufklärung in der Uckermark – Die “Corona-Krise” und ihre Folgen

Die “Corona-Krise” und ihre Folgen beschäftigten auch die Menschen in der Uckermark. Als Schlusslicht der brandenburgischen Landkreise, ist die Uckermark im Armutsreport der Regierung aufgeführt, es ist also kein Wunder, dass gerade die systematische Vernichtung des Mittelstandes hier im Flächenland besonders große Schäden hinterlassen wird. Tausende Aufklärungsschriften unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” wurden daher bereits in den uckmärkischen Städten Prenzlau und Angermünde verteilt. Weitere Verteilungen in diesen und anderen Städten wie Schwedt und Templin werden folgen. Das System ist gefährlicher als Corona – leistet Widerstand!