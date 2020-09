Berlin: “Der III. Weg” macht mobil

Allein am vergangenen Wochenende wurden mehrere 10.000 Flugblätter und Aufrufe für unsere nationalrevolutionäre Demonstration am 3. Oktober in Berlin-Hohenschönhausen an die Anwohnerschaft verteilt und reichlich Propaganda betrieben. Zahlreiche Unterstützer waren in etlichen Bezirken in der Hauptstadt unterwegs, um Werbung für unsere Weltanschauung zu machen. Während viele systemkritische Versammlungen in den letzten Wochen vornehmlich auf bedeutenden Plätzen und Straßen in der ehemaligen Reichshauptstadt stattfanden und finden, zieht es uns Nationalrevolutionäre lieber in die Wohnviertel der Berliner Bevölkerung.

Gerade in Hohenschönhausen leben zig Tausende in einer riesigen Trabantenstadt und gehören in der Masse gesehen zu jenen, die am meisten unter der asozialen und antideutschen Politik der etablierten Parteien zu leiden haben. Armut, Perspektivlosigkeit, eine stetige Überfremdung und die endzeitlichen Coranabestimmungen der Regierung lassen immer mehr Menschen verzweifeln.

Wir werden daher am 3. Oktober 2020 um 14 Uhr mit einem kraftvollen Aufzug unter dem Motto “Ein Volk will Zukunft!” der deutschen Bevölkerung aufzeigen, dass es sich lohnt, Widerstand zu leisten gegen die volksfeindliche Obrigkeit und ein völkerfeindliches liberalkapitalistisches Wirtschaftssystem. Nur gemeinsam können wir eine tatsächliche Veränderung der bestehenden Verhältnisse in diesem Land erzwingen und uns ein lebens- und liebenswertes, souveränes Deutschland schaffen, in dem unser Volk eine Zukunft hat.

Berlin erwache! Wir sehen uns am 3. Oktober 2020 um 14 Uhr in Hohenschönhausen am S-Bahnhof Wartenberg.