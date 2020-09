Harte Zeiten – harte Pflichten – Wir marschieren in Berlin

Bewegte Zeiten sind es, in denen wir uns alle befinden, für immer mehr Landsleute werden es vermehrt harte Zeiten. Wir stehen vor einer riesigen Wirtschaftskrise, deren Anfänge bereits weit vor “Corona” durch die politischen Steigbügelhalter des etablierten liberalkapitalistischen Wirtschaftssystem gelegt wurden. Die Abschaffung Deutschlands ist für jene gutmenschliche Multikulti-Überfremdungsclique beschlossene Sache. Während der Staatsapparat und seine Bediensteten mit Gesinnungsleitlinien auf Spur gebracht werden, legt man das Volk vermehrt mit drastischen Einschränkungen im öffentlichen Leben lahm. Die 5. Kolonne des Systems hingegen, die linksterroristische Antifabewegung, wird an der langen Leine gehalten, um jene anzugreifen, die sicht- und spürbar Widerstand leisten gegen die unhaltbaren Zustände in dieser bunten Republik der vom Selbsthass zerfressenen Weltbürger. Am 3. Oktober 2020 werden wir unter dem Motto: “Ein Volk will Zukunft!” im Berliner Bezirk Hohenschönhausen eine Demonstration durchführen, um ein klares Zeichen gegen die Feinde Deutschlands zu setzen. Wir werden an diesem Tag geschlossen in die hasserfüllte, hässliche Fratze der Antideutschen und Antifaextremisten blicken, die sich um uns herum keifernd zusammenziehen werden. Jene Deutsche, die es noch sein wollen, werden an diesem Tag ganz genau sehen, wer sich für eine liebens- und lebenswerte Zukunft einsetzt und wer totalitär und mit Gewalt andere unterdrücken und mundtod machen will. Wir sind uns unserer Pflicht bewusst und werden an diesem 3. Oktober in Berlin dem Gutmenschenpöbel nicht weichen.

Auf nach Berlin! Wir sehen uns 14 Uhr am S-Bahnhof Wartenberg in Hohenschönhausen.

Fürs Vaterland!

Fürs Volk!

Für die Heimat!

BEREIT!!!