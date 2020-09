Konstanz: Mobilisierung für die Demonstration am 03. Oktober in Berlin

Am Samstag den 12. September 2020 verteilten Aktivisten unserer Partei in Konstanz Flugblätter mit Aufrufen für die nationalrevolutionäre Demonstration am 03. Oktober in Berlin. Während die Initiative „Querdenken“ vor dem Druck von System und Presse einknickte und seine am selben Tag geplante Demonstration von Berlin nach Konstanz verlegte, hält „Der III. Weg“ an der Demonstration in der Hauptstadt fest. Unter dem Motto „Ein Volk will Zukunft“ wird „Der III. Weg“ mit einem kraftvollen Aufmarsch den Widerstand gegen Kapitalismus und Überfremdung auf die Strassen Berlins tragen.

Berlin erwache! Reiht Euch ein in unsere Demonstration am 3. Oktober 2020 um 14 Uhr in Berlin-Hohenschönhausen am S-Bahnhof Wartenberg (nähere Infos hier: Demonstration am 3. Oktober 2020 in Berlin).