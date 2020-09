Nachdem bereits tausende Aufrufe zu unserer nationalrevolutionären Demostration am 3. Oktober 2020 in Hohenschönhausen verteilt wurden, legten gestern etliche Aktivisten im angrenzenden Bezirk Marzahn/Hellersdorf nach. Nebenbei wurde auch zahlreiche geistige Umweltverschutzung linksextremer Gruppen aus dem Stadtbild entfernt. Wir sehen uns auf der Straße, wir sehen uns am 3. Oktober um 14 Uhr in Hohenschönhausen S-Bahnhof Wartenberg.