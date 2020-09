Maxim “Tesak” Marzinkewitsch tot in Gefängniszelle aufgefunden

Der bekannte russische Nationalist Maxim “Tesak” Marzinkewitsch wurde gestern tot in seiner Einzelhaftzelle aufgefunden. Während die russischen Behörden von einem Selbstmord sprechen, gehen russische (Exil-) Nationalisten von einem Mord aus. So wurden bereits an der russischen Botschaft in Kiew Bilder des Toten mit dem Satz “Wir vergeben nicht!” aufgehangen. Ein ausführlicher Bericht folgt…