Niedersachsen: AfD-Fraktion zerbrochen

Am Dienstag erklärten drei Mitglieder ihren Austritt aus der niedersächsischen AfD-Fraktion im Landtag. Darunter auch die Fraktionschefin. Damit verliert die selbsternannte Alternative ihren Fraktionsstatus. Kurz darauf trat der Kreisvorstand der Osnabrücker AfD geschlossen zurück.

Offenbar besteht ein Zusammenhang mit der Wahl des Vorstandes um den neuen Landesvorsitzenden Jens Kestner. Dieser soll Björn Höcke nahe stehen. Die nun zurückgetretene Fraktionsvorsitzende Guth, will versuchen, eine neue bürgerliche-konservative AfD-Fraktion zu gründen.

Die Machtkämpfe gehen kontinuierlich weiter. Die Partei ist schon in mehreren Länderparlamenten nach Austritten und Streitigkeiten in die Schlagzeilen geraten. Während sich in Mecklenburg und Vorpommern ein Teil der Abgeordneten abgespalten haben, zerbrachen die Fraktionen in Baden-Württemberg und Bremen.