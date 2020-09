Stützpunkt Rheinland: Am 3. Oktober 2020 auf nach Berlin!

In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf wurde in den letzten Tagen ordentlich Werbung für unsere nationalrevolutionäre Demonstration am 3. Oktober in Hohenschönhausen gemacht. Dabei wurden auch zahlreiche Aufkleber gesichtet.

Unter dem Motto „Ein Volk will Zukunft“ wird „Der III. Weg“ mit einem kraftvollen Aufmarsch den Widerstand gegen Kapitalismus und Überfremdung auf die Strassen Berlins tragen.

Berlin erwache! Reiht Euch ein! Wir sehen uns am 3. Oktober 2020 um 14 Uhr in Hohenschönhausen am S-Bahnhof Wartenberg.