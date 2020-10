Berlin: Besetzes Haus “Liebig 34” wird geräumt (+Videos)

Seit heute Morgen 7 Uhr räumt die Polizei das seit 30 Jahren illegal von Linksextremisten besetzte Hause “Liebig 34” in Berlin-Lichtenberg. Rund 500 Linksextremisten demonstrieren aktuell rund um die Räumungsaktion in der Liebigstraße; ca. 1.500 Polizisten sollen im Einsatz sein. Linksextremisten haben im Gebäude Fallen und Barrikaden aufgebaut und rufen zu Anschlägen in und um Berlin auf. Darunter viele Immobilienfimen und Gerichtsvollzieher. Anbei zwei Livestreams zur Räumung. Sollte die “Liebig 34” tatsächlich der linksextremen Szene dauerhaft nicht mehr zur Verfügung stehen, wäre dies ein schwerer Schlag für die Berliner Linksextremisten.