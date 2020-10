BLM Aktivistin fährt mit Auto in Demonstration (+Video)

Im kalifornischen Yorba Linda ist eine führende Black Lives Matter Aktivisten mit ihrem Auto in eine Demonstration von Trump Unterstützern gefahren. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die mutmaßliche Täterin flüchtete, wurde aber später von der Polizei festgenommen.

Medienberichten zufolge handelt es sich bei der mutmaßlichen Täterin um die 40-jährige Schwarze Tatiana Turner. Bei ihr soll es sich um eine führende Aktivistin der BLM nahestehenden Caravan4Justice Gruppe handeln. Darauf deuten zumindest Unterlagen hin, denen zufolge sie versucht haben soll, den Namen Caravan4Justice markenrechtlich schützen zu lassen. Weiter soll sie die offizielle Organisatorin einer Spendenkampagne für Caravan4Justice gewesen sein.

Warum Turner mit ihren Wagen in die Demonstration ist noch nicht bekannt. Nach jetzigem Kenntnisstand handelt es sich wahrscheinlich um einen unprovozierten Angriff. In Yorba Linda fanden an dem Tag Demonstration von Trumpanhängern und Black Lives Matter Aktivisten satt, bei denen es trotz anwesender Polizei auf einem Parkplatz der öffentlichen Bibliothek zu Zusammenstößen beider Gruppen kam. Auf diesem Parkplatz ereignete sich der Vorfall, der auf einem Video gut dokumentiert ist. Das Fahrzeug ist zu Beginn des Videos schon umringt, doch dieses wird weder von den Demonstranten angegriffen, noch wird die Fahrerin bedrängt, die man in den ersten Sekunden seelenruhig in ihren Wagen einsteigen sehen kann. Augenblicke später fährt sie trotz der Menschen vor ihrem Fahrzeug los. Sie verletzt dabei zwei Personen. Die Polizei konnte sie später festnehmen. Gegen sie wurde Anklage wegen versuchten Mordes erhoben.

Die Täter stehen immer rechts

Von einer Handlung in Panik oder Angst vor aggressiven Demonstranten kann keine Rede sein, auch wenn die amerikanische Linke versucht, die Tatsachen derartig zu verdrehen. Sie bedient sich dabei ähnlicher Vorfälle, bei denen BLM Aktivisten von Fahrzeugen angefahren wurden. Der Unterschied war hier jedoch, dass in der Mehrzahl der Fälle und anders als in Yorba Linda die Aggression von den Demonstranten ausging. Es ist mittlerweile eine etablierte Taktik von BLM, Straßen zu blockieren.

Versuchen Fahrer die Blockaden zu umfahren oder durch diese langsam hindurchzufahren, werden sie oftmals angegriffen. Nicht selten versucht der Mob die Fahrer aus ihren Wagen zu zerren. Kommt es dann den unvermeidlichen Verletzten, stellen sich die Aktivisten dann gerne als die Opfer dar und erklären die Fahrer zu rechtsextremen Terroristen.

Das folgende Video zeigt einen relativ aktuellen Vorfall, bei dem „Aktivisten“ ein solches flüchtendes Fahrzeug sogar noch verfolgten und versuchten, den Flüchtenden mit zwei Fahrzeugen ihrerseits zu blockieren. Die Bilder lassen keinen Zweifel darüber, von wem hier der Terror in den Straßen ausgeht.