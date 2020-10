„III. Weg“ hält Eilversammlung in Plauen ab

Am Sonnabend, den 26. September 2020, fand der Landesparteitag der selbsternannten Satirepartei „Die Partei“ in der Kaffeerösterei in Plauen statt. Im Anschluss wurde eine Demonstration durchgeführt, die über die Pausaer Straße zum Oberen Bahnhof ging. Dabei wurde eine Zwischenkundgebung gegenüber dem nationalrevolutionären Zentrum „P 130“ abgehalten.

Aufgrund dieser Versammlung meldete unser Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch (Der III. Weg) eine Eilversammlung unter dem Motto: „Gemeinschaft statt linke Hetze“ an. In kürzester Zeit kamen über 30 Mitglieder und Nachbarn vor dem Objekt in der Pausaer Str. 130 in Plauen zusammen.

Neben kostenlosem Kaffee und Tee gab es Bratwürste mit Brötchen. Drei Pavillons sorgten an dem regnerischen Tag für die entsprechende Trockenheit, und so wurde eine gemütliche Veranstaltung durchgeführt. Bewusst wurde dabei auf Redner verzichtet. Vielmehr wurde den linken Demonstranten aufgezeigt, dass neben dem politischen Kampf auch die Gemeinschaft in unserer Partei an erster Stelle steht und wir ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn pflegen. Nach ca. 30 Minuten war der Spuk auf der anderen Straßenseite vorbei und die Teilnehmer (männlich, weiblich, divers) beendeten ihre Standkundgebung.

Das „P 130“

In der Pausaer Straße 130 in Plauen haben seit knapp einem Jahr unsere zahlreichen sozialen Angebote und Zusammenkünfte ihr neues Zuhause gefunden. Immer freitags bieten wir folgendes Programm an:

09.00 Uhr bis 10.00 Uhr – Frauenfrühstück

10.00 Uhr bis 15.00 Uhr – Kleiderkammer für Deutsche

10.00 Uhr bis 19.00 Uhr – Bürgersprechstunde

15.00 Uhr bis 18.00 Uhr – Jugendnachmittag

16.00 Uhr bis 17.00 Uhr – kostenloser Gitarrenunterricht

Außerdem bieten wir jede Woche Selbstverteidigungskurse für Kinder und Frauen, Thai-Boxen und Schülerhilfe kostenlos an.

Sie haben Interesse, sich eines der Angebote näher anzuschauen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns über ihren Besuch.

Kontakt:

Tel.: 03741-5766362

Mobil: 0159-02711721

E-Post: [email protected]