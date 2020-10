Plauen: Brutaler Raubüberfall

Am Dienstagabend wurde ein 16-Jähriger am Altmarkt ausgeraubt und schwer verletzt. Mindestens einer der Täter soll ein ausländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Gegen 20.10 Uhr schlugen und traten die brutalen Täter auf den Jugendlichen ein. Anschließend nahmen sie Bargeld und ein Handy mit. Schwer verletzt kam der junge Mann ins Krankenhaus.

Täterbeschreibung:

Täter 1: – 1,90 Meter groß, kurze Haare, dunkle Daunenjacke der Marke Lacoste und eine helle Hose

Täter 2: – 1,70 Meter groß, lockere helle Bekleidung, ein Gesichtstuch und ausländisches Erscheinungsbild

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Zwickau entgegen. Telefon: 0375/4284480

