Zirkel 451 – Sonderfolge 2020 – Teil 1

Zum einjährigen Bestehen unseres Podcasts “Zirkel 451” haben wir etwas Besonderes für euch: Die Welten der drei dystopischen Romane “Fahrenheit 451”, “1984” und “schöne neue Welt” werden euch eingehend in dem ersten Teil unserer Sonderfolge vorgestellt. In der zweiten werden wir die Parallelen zur modernen Welt, in der wir leben, betrachten. Dabei ist jeder Zuhörer aufgerufen, sich zu beteiligen. Wie das geht? Hört selbst!

Bei unserem Format „Zirkel 451“ geht es um die geistige Rebellion gegen den herrschenden Zeitgeist. Regelmäßig präsentieren wir euch hier Literatur aller Genres für die wohlverdienten Pausen zwischen dem revolutionären Kampf auf den Straßen unserer Heimat. Denn: Lesen bedeutet Widerstand!